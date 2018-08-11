В России

В Кургане замыкание электропроводки привело к эвакуации 120 человек из ТЦ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Замыкание электропроводки произошло утром в субботу в торгово-развлекательном центре "Стрекоза" в Кургане, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону.

"Из торгово-развлекательного центра было эвакуировано 120 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курганской области "Интерфаксу" уточнили, что пострадавших нет.

В пресс-релизе отмечается, что возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Открытого горения не было. Причина устанавливается.

На место происшествия выезжали 38 человек, 11 единиц техники.

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Теги: Курган, Курганская область, Стрекоза, МЧС

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