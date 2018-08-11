Тайник с гранатами нашли на заброшенной птицефабрике в Дагестане

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Полицейские на территории поселка Шамхал (округ Махачкалы, Дагестан) обнаружили в вентиляционной шахте на заброшенной птицефабрике тайник с боеприпасами, сообщает управление Росгвардии по республике.

"На место происшествия незамедлительно прибыли взрывотехники ОМОН. Они обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними гранаты, пустые магазины от автомата Калашникова и патроны разного калибра", - говорится в сообщении.

Саперы обезвредили гранаты и передали боеприпасы сотрудникам полиции для экспертизы.