Что произошло за день: суббота, 11 августа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова потерпевшим по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников учреждения. Ему предоставлена госзащита.

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для The New York Times призвал администрацию президента США Дональда Трампа пересмотреть отношение к Анкаре, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.

- Умер депутат Госдумы от "Единой России" Александр Коровников. Он входил в думский комитет по обороне.

- В Москве полиция задержала банкира по подозрению в хищении почти миллиарда рублей.

- Акционер Tesla подал в суд на Илона Маска из-за твитов о выкупе компании. По мнению истца, Маск врал, что финансирование выкупа обеспечено и манипулировал рынком.

- Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам бабье лето. Август и сентябрь, согласно прогнозу, должны быть теплыми.