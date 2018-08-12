Девочка погибла при столкновении автомобилей в Ивановской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Ивановской области в ночь на воскресенье в автомобильной аварии погибла девочка-подросток, еще трое детей, их мать и отец получили травмы, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

По предварительным данным, авария произошла в 01:50 возле деревни Никульское под Иваново на 115 км трассы М-7 "Волга".

Автомобиль "Тойота Хайлендер" под управлением 44-летнего мужчины, ехавший из Владимира в сторону областного центра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом "Вольво". Удар был такой силы, что у грузовика выбило передний мост и, потеряв управление, он перегородил дорогу

"В момент ДТП в легковом автомобиле находилось четверо детей и их мать, все они получили различные травмы. Девочка-подросток, сидевшая на переднем сидении, скончалась в больнице. Остальным детям и мужчине помощь оказана на месте, а их мать госпитализирована", - отметил В.Радостин.

По словам руководителя пресс-службы, водитель большегруза не пострадал.

"Водитель кроссовера находится в состоянии психологического шока, пояснить как перевозились дети и сколько лет погибшей девочке, не может", - пояснил он.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа областного УМВД.