Площадь природного пожара в Крыму за ночь выросла в 10 раз

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Площадь пожара в районе урочища Уч-Кош, возникшего накануне днем на юге Крыма, увеличилась в десять раз - до 15 гектаров, МЧС привлекло к борьбе с огнем два вертолета, сообщила пресс-служба регионального управления чрезвычайного ведомства в воскресенье.

"В 05:30 утра работа по борьбе с огнем в зоне чрезвычайного происшествия началась и с воздуха. К месту ЧП вылетело воздушное судно - вертолет Ми-8 МЧС России. По состоянию на 09:00 по Москве, он совершил 10 сбросов воды в очаг пожара. Кроме того, в 09:00 по московскому времени к работе подключился еще один вертолет Ми-8 - Южного регионального центра МЧС", - отмечается в пресс-релизе.

Работы по ликвидации природного пожара возобновили в воскресенье в 04:00 по Москве.

"Ночью ветер поменял направление, и в ущелье образовалось сильное задымление, - рассказали в пресс-службе. - Также огонь перешел в лощину на участок скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии".

В целом пожар тушат более 200 человек, привлечены 44 единицы техники.