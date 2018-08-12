Что произошло за день: воскресенье, 12 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лидеры прикаспийских государств на саммите подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая фиксирует, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государства. Также закреплено положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав.

- Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что сохранение текущего ослабления рубля после заявлений о возможных новых санкциях США может привести к росту инфляции в РФ на 0,5 п.п. По его словам, Россия может уйти от расчетов в долларах за поставки нефти, использовать другие валюты, включая национальную. Силуанов подчеркнул, что РФ продолжит сокращать вложения в американские госбумаги.

- Источник сообщил, что убийство в Москве сестрами Хачатурян своего отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным.

- Контрольно-пропускной пункт "Каланчак" на границе Украины с севером Крыма не работал с 11:00 мск воскресенья по неизвестной для российской стороны причине. Около 15:20 он возобновил оформление автомобилей на въезд в соседнее с РФ государство.

- Федерация хоккея России выступила против изменения формата олимпийского турнира по хоккею в связи с появившимися в СМИ сообщениями, что хоккей может быть исключен из программы зимних Олимпийских игр, или же в турнире национальные команды могут быть представлены игроками младше 23 лет.

- В Новосибирске на 67-м году жизни скончался народный артист РФ, актер театра "Современник" Анатолий Узденский.