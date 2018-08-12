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Украинский пункт пропуска на границе с Крымом заработал штатно

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Один из трех контрольно-пропускных пунктов на границе Украины с Крымом - "Каланчак", который с перебоями оформлял автомобили в воскресенье, полностью восстановил работу вечером.

"Они возобновили работу в штатном режиме", - сказал "Интерфаксу" представитель пограничного управления ФСБ России по республике.

Пункт "Каланчак" не работал с 11:00 мск воскресенья по неизвестной для российской стороны причине, около 15:20 возобновил оформление автомобилей на въезд на Украину из Крыма. Теперь возможен и выезд с Украины на полуостров.

Днем в пункте "Армянск" в Крыму, который находится напротив "Каланчака", скопилась очередь из полсотни автомобилей.

Крымские пограничники предлагали ожидающим проследовать в другие пункты пропуска на границе полуострова с Украиной: "Перекоп" и "Джанкой".

Азово-Черноморское управление госпогранслужбы Украины объяснило ситуацию на "Каланчаке" техническими причинами: работами "по восстановлению базы данных украинской таможни". Пешеходы при этом оформлялись без проблем.

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Теги: Россия, Украина, Крым

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Украинский пункт пропуска на границе с Крымом заработал штатно

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