При столкновении фуры с легковушкой в Курганской области погибли четыре человека

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека, в том числе двое детей, погибли после столкновения легкового автомобиля и фуры в Курганской области, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вечером в воскресенье в экстренные службы поступило сообщение о том, что на 278 км трассы "Иртыш" в Кетовском районе произошло столкновение легкового автомобиля Audi и фуры",-сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе двое детей, ещё два человека госпитализированы.