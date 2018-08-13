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В России Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд в Кемерово признал законным снятие ареста со сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд Центрального района города Кемерово признал законным снятие ареста со здания ТРЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда в понедельник.

С жалобой на снятие ареста со здания в суд обратились предприниматели, арендовавшие торговые места в сгоревшем торговом центре. Суд рассмотрел аргументы истцов и отказал в удовлетворении.

"Снятие ареста не ограничит права потерпевших и не лишает права на компенсацию. Жалоба об отмене наложения ареста на имущество оставлена без удовлетворения", - сказала судья Ирина Иванова.

По данным суда, общая сумма арестованного имущества превышает 194 млн рублей, при том, что ущерб по исковым жалобам составлял более 21 млн рублей.

Как стало известно в июле, со здания "Зимней вишни" сняли арест, в ближайшие дни планировалось начать его демонтаж.

В пятницу, 10 августа, суд Центрального района Кемерова признал законным исключение сгоревшего здания ТРЦ "Зимняя вишня" из перечня вещественных доказательств по делу о пожаре и гибели людей.

В свою очередь координатор "Общественного центра помощи" пострадавшим на пожаре в "Зимней вишне" Дмитрий Малинин в беседе с журналистами заявлял, что считает снос здания преждевременным.

"Я вижу риск в том, что у защиты обвиняемых появляется вариант "раскачивать" целостность собранных доказательств ходатайствами экспертиз, которые не смогут провести без наличия здания", - сказал Малинин.

Региональные власти заявили, что снос ТРЦ необходим потому, что "Зимняя вишня" всегда "будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей". Кроме того они указывали, что здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции.

Пожар в "Зимней вишне" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много людей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Теги: Кемерово, Зимняя вишня
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