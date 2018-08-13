Мосгорсуд отказался снять арест с московской квартиры и автомобиля Магомеда Магомедова

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест квартиры и машины брата владельца группа "Сумма" Зиявудина Магомедова Магомеда, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суда Москвы от 6 апреля 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Как следует из оглашенных в суде материалов дела, обеспечительный арест наложен на квартиру Магомедова площадью более 103 квадратных метров в Климентовском переулке в Москве и автомобиль Mercedes S600 L.

Адвокат бизнесмена Игорь Фельдмана просил отменить арест в отношении имущества как незаконный и необоснованный. По его словам, доводы следствия о том, что оно было приобретено в результате "превращения и преобразования" денежных средств, полученных преступным путем, полностью опровергаются материалами расследования.

"Кроме того, обжалуемое судебное решение вынесено в отсутствие заинтересованного лица - Магомедова или его защитников, поэтому в данном случае были нарушены его процессуальные права", - добавил Фельдман.

Адвокат подчеркнул, что арестованная квартира - "единственное имущество, принадлежащее Магомедову Магомеду Гаджиевичу, у которого на иждивении находятся шесть детей".

Следователь и прокурор, в свою очередь, просили суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Следствием МВД Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, шести эпизодах особо крупных хищений и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Последнему также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ).

Следствие полагает, что братья организовали хищение около 2,5 млрд рублей из бюджета.