Убийцу "заказанного" начальником офицера ФСИН будут судить в Петербурге

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Завершено следствие по делу исполнителя убийства офицера ФСИН в Ленинградской области, на завершающей стадии находится расследование дела предполагаемого заказчика - экс-начальника убитого, бывшего замглавы петербургского управления ФСИН Сергея Мойсеенко.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу, в конце 2016 года к Сабиру Садыкову обратился его знакомый Мойсеенко - замначальника УФСИН по городу Петербургу и Ленобласти, который предложил убить его подчиненного - начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства Николая Чернова, чтобы таким образом скры

ть преступления коррупционного характера.

"Садыков в свою очередь обратился к Игорю Захарову, который в феврале 2017 года в Петербурге передал ему пистолет системы Макарова (ПМ), снабженный прибором для бесшумной беспламенной стрельбы с патронами", - говорится в сообщении СКР.

Садыков встретился с Черновым 2 марта 2017 года во Всеволожском районе Ленобласти и несколько раз выстрелил в него, пока тот находится в автомобиле, припаркованном на обочине дороги. Пострадавший был госпитализирован, но через несколько дней скончался в больнице.

"В рамках расследования Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении Мойсеенко, Захарова находится на завершающей стадии", - отмечает СКР.