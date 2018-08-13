В России

Приставы остановили строительство шести многоэтажек на берегу Байкала

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановили строительство шести многоэтажек на побережье озера Байкал в поселке Листвянка Иркутской области, сообщили в понедельник в управлении ФССП по региону.

"Прокурор Иркутского района обратился с исковым заявлением в суд к собственникам объектов, строящихся на центральной улице Горького в Листвянке, о признании построек самовольными и их сносе. Прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на одном земельном участке. Данное ходатайство было удовлетворено Иркутским районным судом", - говорится в сообщении.

Приставы исполнили решение суда, обесточив объекты капстроительства.

В областной прокуратуре сообщили, что в настоящее время Иркутским райсудом рассматривается семь исков о признании незаконными выданных разрешений на строительство объектов в Листвянке и сносе этих сооружений.

Отмечается, что, по материалам прокурорской проверки в апреле 2018 года, выявившей многочисленные нарушения градостроительных норм и законодательства об охране Байкала, возбуждено уголовное дело на главу Листвянки Александра Шамсудинова, он отправил под домашний арест.

На основании выданных чиновником разрешений на строительство собственники участков проводили земляные работы - снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта, а также возводили объекты капитального строительства в несколько этажей, что запрещено на побережье Байкала.

Листвянка - поселок городского типа на берегу озера Байкал в 70 км от Иркутска, население около 2 тыс. человек. Считается туристическими воротами Байкала, поскольку на территории поселка находится несколько десятков гостиниц, турбаз и гостевых домой, а из него начинаются туристические маршруты как по акватории Байкала, так и по его берегам.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Иркутская область, Байкал, Листвянка

Новости по теме

В России
Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеВандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублейПодробнее
 "Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС"Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
Госиспытания стратегического ракетоносца с модернизированным двигателем завершатся к концу годаПодробнее
 ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Ночью появилось сообщение об отлете Сенцова в КиевПодробнее
 Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдатПодробнее
Сенцова отправили из Салехарда на самолетеСенцова отправили из Салехарда на самолете
Об этом узнала российская журналистка Виктория ИвлеваПодробнее
 Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащиту
Он признан потерпевшим по делу о пыткахПодробнее
 Истек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатовИстек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатов
Ноту протеста дипломатам вручили в ответ на действия АфинПодробнее
 Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в ПетербургеРособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге
Ее восстановления вуз пытался добиться с прошлого годаПодробнее
 Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширят
Пока помощник Путина предлагал включить в него такие компании, как "НЛМК", "Северсталь", "АЛРОСА", "Мечел", "Норникель" и другиеПодробнее
 На московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городокНа московской площадке Центра им. Хруничева появится новый Звездный городок
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что банкротство Центра не планируетсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Крупнейший пожар в истории Калифорнии9 фото
10 августа
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ миреРоссийские альпинисты выжили после жесткой посадки Ми-8 на Пике КоммунизмаЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в ШарлотсвиллеВ миреАмериканский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФВ миреСеул и Пхеньян начнут переговоры для подготовки к новому саммиту

Первую группу альпинистов вывезли с места жесткой посадки вертолета на Пике Коммунизма

Губернатор Тульской области Дюмин Дюмин войдет в набсовет АСИ

Аятолла Хаменеи увидел корень экономических проблем Ирана в ошибках руководства

Европейский университет собрался восстановить студентов, отчисленных из-за отзыва лицензии

Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель 18 августа в Германии

Школьник, искавший место почитать книгу, незаконно перешел границу РФ и Абхазии

Путин пока не поручал подготовить меры в ответ на возможные новые санкции США

Турция не обращалась за помощью к РФ в связи с обвалом лиры

"Ростелеком" предложил за 3-4 года подключить российские школы к скоростному интернету

С греческого острова Эвбея начали эвакуацию людей из-за пожара

Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным

Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото

На концерте в Испании танцпол обрушился в воду

Попытки ЦБ Турции успокоить рынки не увенчались успехом

Экс-главе Татфондбанка продлили домашний арест

Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денег

Страны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегВ проекте документа предлагается обязать предоставлять документы о происхождении средств на сумму более $300 тыс. Подробнее

В Белом доме собрались наказать экс-помощницу Трампа за записи разговоров на диктофон

Мосгорсуд отказался снять арест с московской квартиры и автомобиля Магомеда Магомедова

В поджоге церкви в Карелии заподозрили подростка-сатаниста

Monsanto обязали выплатить $289 млн штрафа за вызвавший рак гербицид

86-летний ревнивый москвич едва не зарезал жену и пытался покончить с собой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru