Приставы остановили строительство шести многоэтажек на берегу Байкала

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Судебные приставы приостановили строительство шести многоэтажек на побережье озера Байкал в поселке Листвянка Иркутской области, сообщили в понедельник в управлении ФССП по региону.

"Прокурор Иркутского района обратился с исковым заявлением в суд к собственникам объектов, строящихся на центральной улице Горького в Листвянке, о признании построек самовольными и их сносе. Прокурор ходатайствовал о запрете возведения зданий на одном земельном участке. Данное ходатайство было удовлетворено Иркутским районным судом", - говорится в сообщении.

Приставы исполнили решение суда, обесточив объекты капстроительства.

В областной прокуратуре сообщили, что в настоящее время Иркутским райсудом рассматривается семь исков о признании незаконными выданных разрешений на строительство объектов в Листвянке и сносе этих сооружений.

Отмечается, что, по материалам прокурорской проверки в апреле 2018 года, выявившей многочисленные нарушения градостроительных норм и законодательства об охране Байкала, возбуждено уголовное дело на главу Листвянки Александра Шамсудинова, он отправил под домашний арест.

На основании выданных чиновником разрешений на строительство собственники участков проводили земляные работы - снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта, а также возводили объекты капитального строительства в несколько этажей, что запрещено на побережье Байкала.

Листвянка - поселок городского типа на берегу озера Байкал в 70 км от Иркутска, население около 2 тыс. человек. Считается туристическими воротами Байкала, поскольку на территории поселка находится несколько десятков гостиниц, турбаз и гостевых домой, а из него начинаются туристические маршруты как по акватории Байкала, так и по его берегам.