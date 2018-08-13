Врио главы Нижегородской области пожаловался Путину на отток населения из региона

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин пожаловался президенту на проблему оттока населения из его региона и связал это с неразвитостью "общественного пространства" Нижегородской области.

"У нас достаточно стабильный миграционный отток. По Нижнему Новгороду за два года около 4 тыс. человек", - сказал Никитин в ходе встречи с главой государства.

По его мнению, главная причина оттока - это не близость к Москве.

"Есть такая убедительная и интересная урбанистическая концепция "третьего места". То есть "первое место" - это дом, "второе" - это учеба и работа, "третье место" - это общественное пространство, культурное пространство, выставочное, то есть там, где люди социализируются. У нас с этим есть проблемы", - отметил глава региона.

Он обратил внимание на то, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" "отсутствует тема, связанная с комплексным развитием исторических центров".

Врио губернатора напомнил, что обсуждал этот вопрос с президентом в декабре 2017 года и по итогам этой беседы была разработана концепция восстановления исторических центров.

"Я направил свои предложения в правительство. Думаю, что было бы неплохо включить в федеральный проект "Жилье и городская среда" отдельный проект восстановления нескольких - такого пояса - российских городов и центров, чтобы они стали центром притяжения для туризма", - сказал Никитин.

Он также обратил внимание на то, что для пресечения миграционного оттока и развития туризма Нижегородской области не хватает современного культурно-образовательного пространства "нет конгрессно-выставочного центра, нет нормальных театрально-концертных площадок, негде размещать собственные музейные хранилища".

"Мы разработали концепцию создания в Нижнем Новгороде культурно-образовательного центра, даже идеальные места подобрали. Тоже рассчитываем здесь на вашу поддержку", - обратился врио губернатора к президенту.