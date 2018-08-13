Под Волгоградом обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен войны

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обезвредили в Волгоградской области авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов, которая могла сдетонировать, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России обезвредили немецкую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 кг. Операция проходила в Волгоградской области на берегу Волги", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что бомбу обнаружил местный дайвер на дне реки в районе хутора Бобры города Краснослободска, взрывоопасный предмет находился в четырёх метрах от берега и на глубине примерно около трех метров.

"По мнению спасателей, опасная находка находилась в рабочем состоянии и могла детонировать в любой момент. Для уничтожения боеприпаса в Волгоградскую область из Москвы прибыла группа спасателей Центра "Лидер", - отметили в МЧС.

Специалисты осмотрели место с находкой и решили уничтожить взрывоопасный предмет, не извлекая его из воды. На авиабомбу был заложен заряд взрывчатого вещества, который потом взорвали, рассказали в пресс-службе.

"Вся операция прошла в штатном режиме. Это бомба стала 12-м боеприпасом времён Великой Отечественной войны, найденным и обезвреженным на территории Волгоградской области с начала 2018 года. Сейчас, после уничтожения ФАБ-250, спасатели центра "Лидер" обследуют территорию на дне Волги в районе местного яхт-клуба. По сообщению, там тоже была обнаружена еще одна авиабомба. Пока боеприпас не обнаружен", - добавили в МЧС РФ.