Петросян выразил надежду на мировое решение спора о разделе имущества со Степаненко

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Юморист Евгений Петросян надеется на мировое разрешение иска его супруги о разделе имущества, сообщил адвокат Сергей Жорин.

"Мы делаем всё возможное, чтобы подписать мировое соглашение", - сказал адвокат журналистам.

Он пояснил, что если сторонам не удастся договориться, то судебная тяжба по разделу имущества может затянуться на годы.

Жорин также рассказал, что Степаненко не допускает никого в квартиру, которую называют "музеем Петросяна". По словам адвоката, квартира, в которой находится ценная коллекция картин, икон и книг и его личные вещи Петросяна, оформлена на юмориста, но супруга не хочет ее отдавать.

Адвокат пояснил, что Степаненко и Петросян не живут вместе уже 15 лет, но пока нет описи и учета имущества, в процентном соотношении сложно сказать, сколько будет требовать супруга юмориста.

"Я более чем уверен, что она захочет больше, чем 57%", - заявил Жорин.

Он отметил, что в понедельник суд удовлетворил ходатайство о запросе информации о банковских счетах Степаненко за последние пять лет.

"Мы увидим, кто выводил средства из семейного бюджета. Мне кажется, что результаты будут интересными", - сказал он.

Хамовнический суд Москвы 6 сентября рассмотрит по существу дело о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Ранее суд наложил арест на имущество, которое в рамках бракоразводного процесса делят супруги. "Такие обеспечительные меры - стандартная практика в подобных случаях, чтобы никто не смог осуществить никаких действий с имуществом - например, произвести его отчуждение", - пояснил "Интерфаксу" Жорин.

По его словам, ценности, которые делят Петросян с супругой, "переданы на ответственное хранение Степаненко, поскольку находятся по месту ее жительства".