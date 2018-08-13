Вылет вертолета за туристами, заблокированными в горах Алтая, отложили до вторника

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Непогода в горах Алтая не позволила спасателям отправить вертолет на помощь туристам, заблокированным на вершине Ак-Кем, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс" в пресс-центре главного управления МЧС РФ по региону.

"Погода у нас так и не наладилась. Кроме того, наступает темное время суток и вести такие работы в ночных условиях невозможно. Вылет вертолета запланирован на 8:00 по местному времени во вторник. Туристы - опытные альпинисты, они знают как себя вести в таких условиях, смогут продержаться", - сказали в пресс-центре.

Спасатели отметили, что у застрявших на горе имеются теплые вещи, продукты, что позволит им дождаться прибытия помощи.

В воскресенье сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай, где туристическая группа из четырех человек не может спуститься с вершины Ак-Кем высотой 4,1 тыс. метров. Сильный ветер унес палатку и снаряжение. Туристы соорудили временное укрытие. Каждые три часа они выходят на связь со спасателями. Для спасения людей в Горно-Алтайск в понедельник был перебазирован вертолет МЧС, однако его вылет откладывается из-за тумана.