Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
В России

Превышение уровня сероводорода в 25 раз снова зафиксировали в Оренбурге

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Экологические службы установили в ночь на понедельник превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в нескольких районах Оренбурга.

"С 21:01 12 августа по 01:30 поступали жалобы от жителей областного центра на загрязнение атмосферного воздуха. На границе санитарно-защитной зоны ООО "Оренбург Водоканал " 500 м с подветренной стороны было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 25 раз", - сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

В связи с этим нарушением губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел встречу с представителями оренбургского водоканала.

Между тем, на сайте ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков сообщается, что в области прогнозируется слабый ветер и жара, что неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосферном воздухе.

В середине прошлой недели сообщалось, что предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена в нескольких районах Оренбурга. В областной экологической службе агентству рассказали, что в разных районах города было зафиксировано превышение нормы от 3,5 до 10 раз.

На сайте Минэкологии региона указывалось, что возможным источником неприятного запаха в атмосфере стала система канализации Оренбурга, обслуживаемая ООО "Оренбург Водоканал". Отмечалось, что в непосредственной близости от городских очистных сооружений превышения ПДК сероводорода в воздухе достигало 25 и более раз. При этом подчеркивалось, что аварийных ситуаций в работе канализационных систем не возникало.

В оренбургском водоканале информировали, что предпринимают дополнительные меры по снижению выхода сероводорода в воздух. В частности, на предприятии сообщили, что увеличит норму подачи специального реагента для нейтрализации неприятного запаха, а также заменят оборудование, которое используется для обезвоживания, уплотнения и перемещения мусора, поступающего со сточными водами в приемную камеру очистных сооружений.

С 7 августа приказом главы Оренбурга в городе был введен режим повышенной готовности "в связи с поступившими обращениями на запах газа и сероводорода".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Оренбург

Новости по теме

В России
"ВКонтакте" пообещала реформу приватности"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Так в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернетеПодробнее
 Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеВандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублейПодробнее
 "Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС"Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
Госиспытания стратегического ракетоносца с модернизированным двигателем завершатся к концу годаПодробнее
 ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Ночью появилось сообщение об отлете Сенцова в КиевПодробнее
Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдатПодробнее
 Сенцова отправили из Салехарда на самолетеСенцова отправили из Салехарда на самолете
Об этом узнала российская журналистка Виктория ИвлеваПодробнее
 Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащиту
Он признан потерпевшим по делу о пыткахПодробнее
 Истек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатовИстек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатов
Ноту протеста дипломатам вручили в ответ на действия АфинПодробнее
 Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в ПетербургеРособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге
Ее восстановления вуз пытался добиться с прошлого годаПодробнее
 Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширят
Пока помощник Путина предлагал включить в него такие компании, как "НЛМК", "Северсталь", "АЛРОСА", "Мечел", "Норникель" и другиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватностиЭкономикаСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле

Вылет вертолета за туристами, заблокированными в горах Алтая, отложили до вторника

Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"

Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Акция не согласована и заявка столичным властям не подавалась Подробнее

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание журналиста Быковского по "делу "БелТА"

Проверку на экстремизм лидера еврейского движения в РФ связали с его постом в соцсети

Петросян выразил надежду на мировое решение спора о разделе имущества со Степаненко

Житель Алтая застрелил приятеля во время охоты на бобров

Под Волгоградом обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен войны

Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 14 августа

Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Три ребенка пострадали по вине пьяного водителя в Чувашии

Парламентские слушания по ОСАГО пройдут в сентябре

В Боткинской больнице заявили, что вывезли со складов опасные медицинские отходы

Мосгорсуд признал законным арест экс-замглавы МЧС Шлякова

Группа калининградских активистов подала заявку на пенсионный референдум

Суд 6 сентября рассмотрит по существу дело о разводе Степаненко и Петросяна

Начало августа в Москве стало самым сухим за 70 лет

Врио главы Нижегородской области пожаловался Путину на отток населения из региона

Акинфеев назвал Черчесова кумиром своего детства

Альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Асад поручил подготовить план послевоенного развития Сирии

Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах Таджикистана

Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаТрое погибших - российские альпинисты, выжили 13 человек Подробнее

В Иране на фоне санкций США представили новую модель баллистической ракеты

Пять компаний признаны потерпевшими по делу братьев Магомедовых

Режиссеры Годар, Кроненберг и Лоуч подписали письмо с призывом освободить Сенцова

Российский арбитр Левников назначен на матч Лиги Европы "Люцерн" - "Олимпиакос"

Резиновая лодка с туристами перевернулась во время сплава по притоку Амура

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru