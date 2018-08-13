Превышение уровня сероводорода в 25 раз снова зафиксировали в Оренбурге

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Экологические службы установили в ночь на понедельник превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в нескольких районах Оренбурга.

"С 21:01 12 августа по 01:30 поступали жалобы от жителей областного центра на загрязнение атмосферного воздуха. На границе санитарно-защитной зоны ООО "Оренбург Водоканал " 500 м с подветренной стороны было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 25 раз", - сообщается на сайте правительства региона в понедельник.

В связи с этим нарушением губернатор Оренбургской области Юрий Берг провел встречу с представителями оренбургского водоканала.

Между тем, на сайте ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков сообщается, что в области прогнозируется слабый ветер и жара, что неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосферном воздухе.

В середине прошлой недели сообщалось, что предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода была превышена в нескольких районах Оренбурга. В областной экологической службе агентству рассказали, что в разных районах города было зафиксировано превышение нормы от 3,5 до 10 раз.

На сайте Минэкологии региона указывалось, что возможным источником неприятного запаха в атмосфере стала система канализации Оренбурга, обслуживаемая ООО "Оренбург Водоканал". Отмечалось, что в непосредственной близости от городских очистных сооружений превышения ПДК сероводорода в воздухе достигало 25 и более раз. При этом подчеркивалось, что аварийных ситуаций в работе канализационных систем не возникало.

В оренбургском водоканале информировали, что предпринимают дополнительные меры по снижению выхода сероводорода в воздух. В частности, на предприятии сообщили, что увеличит норму подачи специального реагента для нейтрализации неприятного запаха, а также заменят оборудование, которое используется для обезвоживания, уплотнения и перемещения мусора, поступающего со сточными водами в приемную камеру очистных сооружений.

С 7 августа приказом главы Оренбурга в городе был введен режим повышенной готовности "в связи с поступившими обращениями на запах газа и сероводорода".