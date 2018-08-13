Зарегистрирована еще одна региональная группа по проведению пенсионного референдума

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума, касающегося повышения пенсионного возраста, сообщает пресс-служба облизбиркома.

"Принято постановление, в котором была зарегистрирована Свердловская областная региональная подгруппа инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации по вопросу: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?" - говорится в сообщении.

Ходатайство о регистрации подгруппы поступило в избирком 9 августа. В том числе, к нему был приложен протокол собрания региональной подгруппы, список членов этой подгруппы и ее представителей из 117 человек.

8 августа ЦИК одобрила вопросы трех инициативных подгрупп по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста. Инициаторами была подгруппа кандидата в мэры Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, региональная подгруппа в Алтайском крае от КПРФ и подгруппа, сформированная в Московской области Всероссийским союзом общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Документ прошел I чтение.