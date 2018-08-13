19-летний житель Курска получил 3,5 года колонии за призывы к экстремизму

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд признал 19-летнего жителя Курска виновным в призывах к экстремистской и террористической деятельности через соцсети, сообщает региональное СУ СКР в понедельник.

Установлено, что в 2015 году несовершеннолетний Дмитрий Мещеряков принял решение исповедовать ислам. После этого он на свой странице в соцсети распространил три аудиофайла, которые содержали призыв к возбуждению ненависти и вражды к немусульманам, а также к насильственным действиям в отношении тех, кто исповедует иные религиозные взгляды.

Мещеряков был признан виновным по статье 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ему назначено наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.