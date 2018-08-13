Этапирование лидера карельского "Мемориала" Дмитриева в Петрозаводск перенесли

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лидер карельского правозащитного центра "Мемориал" Юрий Дмитриев, обвиняемый в сексуальном насилии над приемной дочерью, будет доставлен в Петрозаводск 17 августа, сообщил "Интерфаксу" в понедельник адвокат Виктор Ануфриев.

Он не уточнил, по каким причинам срок перевода Дмитриева в столицу Карелии был перенесен. Как сообщалось, Дмитриев должен был быть доставлен в Петрозаводск в понедельник в связи с завершением психиатрической экспертизы в Петербурге, куда он был направлен 16 июля.

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба. При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

14 июня Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляционных жалоб и представлений прокуратуры отменил приговор первой инстанции и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

27 июня Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью. 28 июня он был арестован на два месяца. Верховный суд Карелии 23 июля рассмотрел жалобу защиты на арест и оставил меру пресечения без изменения.

В настоящее время Дмитриеву предъявлено обвинение по ст. по ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.