Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
В России

Детский омбудсмен посетит в СИЗО несовершеннолетнюю сестру Хачатурян

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова посетит в СИЗО одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетит в СИЗО Хачатурян и рассмотрит возможность оказания ей мер поддержки", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на прошлой неделе адвокат 17-летней младшей сестры Хачатурян Ярослав Пакулин обратился к уполномоченному с просьбой принять участие в судьбе несовершеннолетней.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Останкинский суд Москвы 2 августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ), что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила ранее "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Анна Кузнецова, Михаил Хачатурян

Новости по теме

В России
"ВКонтакте" пообещала реформу приватности"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Так в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернетеПодробнее
 Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеВандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублейПодробнее
 "Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС"Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
Первый вылет обновленного самолета запланирован на конец 2019 годаПодробнее
 ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Ночью появилось сообщение об отлете Сенцова в КиевПодробнее
Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдатПодробнее
 Сенцова отправили из Салехарда на самолетеСенцова отправили из Салехарда на самолете
Об этом узнала российская журналистка Виктория ИвлеваПодробнее
 Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащиту
Он признан потерпевшим по делу о пыткахПодробнее
 Истек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатовИстек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатов
Ноту протеста дипломатам вручили в ответ на действия АфинПодробнее
 Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в ПетербургеРособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге
Ее восстановления вуз пытался добиться с прошлого годаПодробнее
 Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширят
Пока помощник Путина предлагал включить в него такие компании, как "НЛМК", "Северсталь", "АЛРОСА", "Мечел", "Норникель" и другиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаДоллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 годаВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватностиЭкономикаСтраны ЕАЭС проработают требования к физлицам, ввозящим крупные суммы денегЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ миреПосольство РФ назвало инсинуациями заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле

Американские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколом

Так, президента неоднократно приходилось отговаривать от звонков лидерам стран в другом полушарии, так как он не учитывал разницу во времени Подробнее

Рост цен на авиабилеты из РФ за границу после курсовой корректировки составит 5-7%

Чистая прибыль МОЭК по МСФО в I полугодии снизилась на 12,1%

Президент Туниса предложил уравнять женщин с мужчинами в правах наследования

Саудовский госфонд поддержал планы Маска выкупить акции Tesla

Глава РСПП попросил Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров

"Медный всадник" не пострадал из-за пытавшихся пожарить на нем шашлыки вандалов

Организаторы заявили о возможном срыве гастролей театра Виктюка в Астрахани

В "Кижах" запретили свечи после пожара в Кондопоге

Звездность отелей в Египте приведут в соответствие с международными стандартами

Детский омбудсмен посетит в СИЗО несовершеннолетнюю сестру Хачатурян

Безопасность на матче "Спартак" - ПАОК в Москве обеспечат более 3 тыс. человек

Двух азербайджанских журналистов задержали по подозрению в слежке и шантаже

Этапирование лидера карельского "Мемориала" Дмитриева в Петрозаводск перенесли

19-летний житель Курска получил 3,5 года колонии за призывы к экстремизму

Зарегистрирована еще одна региональная группа по проведению пенсионного референдума

В музее Карелии сохранилось несколько икон из сгоревшей церкви

Рубль развернулся вверх к доллару и евро

Превышение уровня сероводорода в 25 раз снова зафиксировали в Оренбурге

Вылет вертолета за туристами, заблокированными в горах Алтая, отложили до вторника

Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"

Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Акция не согласована и заявка столичным властям не подавалась Подробнее

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание журналиста Быковского по "делу "БелТА"

Проверку на экстремизм лидера еврейского движения в РФ связали с его постом в соцсети

Петросян выразил надежду на мировое решение спора о разделе имущества со Степаненко

Житель Алтая застрелил приятеля во время охоты на бобров

Под Волгоградом обезвредили 250-килограммовую авиабомбу времен войны

Эрдоган заявил, что США пытаются нанести Турции удар в спину

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 14 августа

Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Три ребенка пострадали по вине пьяного водителя в Чувашии

Парламентские слушания по ОСАГО пройдут в сентябре

В Боткинской больнице заявили, что вывезли со складов опасные медицинские отходы

Мосгорсуд признал законным арест экс-замглавы МЧС Шлякова

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru