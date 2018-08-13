Детский омбудсмен посетит в СИЗО несовершеннолетнюю сестру Хачатурян

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова посетит в СИЗО одну из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетит в СИЗО Хачатурян и рассмотрит возможность оказания ей мер поддержки", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что на прошлой неделе адвокат 17-летней младшей сестры Хачатурян Ярослав Пакулин обратился к уполномоченному с просьбой принять участие в судьбе несовершеннолетней.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет.

Останкинский суд Москвы 2 августа заключил Кристину и Ангелину Хачатурян, а также их несовершеннолетнюю младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер 6.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ), что предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила ранее "Интерфаксу", что "в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий".