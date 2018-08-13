В "Кижах" запретили свечи после пожара в Кондопоге

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Руководство музея-заповедника "Кижи" (Карелия) в целях повышения пожарной безопасности запретило зажигать свечи на своей территории.

"Это сделано после пожара в Успенской церкви в Кондопоге с целью повышения пожарной безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Там добавили, что в настоящее время церковные службы проходят в одной церкви - Покровской. Самый известный храм на острове Кижи - Преображенская церковь - находится на реставрации.

Как сообщалось, 10 августа огонь полностью уничтожил памятник заонежской деревянной архитектуры - 42-метровую Успенскую церковь в Кондопоге, построенную в 1774 году на берегу Кондопожской губы Онежского озера. По версии следствия, церковь поджег 15-летний подросток, гостивший у бабушки. Источники утверждают, что он причисляет себя к сатанистам. Ему назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза.

Музей-заповедник "Кижи" - особо ценный объект культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.