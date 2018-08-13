"Медный всадник" не пострадал из-за пытавшихся пожарить на нем шашлыки вандалов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Специалисты не нашли повреждений на "Медном всаднике" в Петербурге, на который ранее забрались двое мужчин.

"Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков, механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено. Реставраторами были удалены поверхностные загрязнения. Памятник находится в удовлетворительном состоянии", - сообщили сотрудники Государственного музея городской скульптуры после осмотра памятника с вышки.

Специалисты продолжат наблюдение за монументом.

Ранее петербургские полицейские составили административный протокол на двух вандалов, забравшихся на коня Медного всадника и пытавшихся установить мангал для шашлыков на голове Петра I.

"5 августа 2018 года в полицию в Адмиралтейском районе Петербурга поступило сообщение о том, что на скульптуру Медный всадник забрались двое молодых людей. Прибывшими на место сотрудниками полиции задержаны двое мужчин в возрасте 20 и 32 лет и доставлены в отделение полиции", - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На нарушителей составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, им выписали штраф.