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Ж/д движение на курском направлении будет ограничено 3 года из-за ремонта моста через Оку

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в рамках инвестиционной программы приступило к работам по реконструкции металлического моста через реку Оку в районе Серпухова, расположенного на 105 км участка Москва-Курск, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей.

В течение трех лет будут укреплены опоры моста, заменены восемь пролетных строений с металлическими фермами, а также проведен комплекс работ по строительству новых объектов путевой инфраструктуры.

"Замена пролетных строений будет проводиться отдельно по первому и второму главному пути, без остановки движения. Для этого с каждой стороны моста будут возводиться временные строительные сооружения для демонтажа старых и монтажа новых пролетных строений методом надвижки. На время производства работ пропуск поездов будет осуществляться в обе стороны по одному пути, что отразится на графике движения. О датах и длительности технологических окон будет сообщаться дополнительно", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время начаты работы по укреплению опор моста и устройству временных строительных сооружений.

Завершить работы планируется в первом квартале 2021 года.

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Теги: РЖД
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