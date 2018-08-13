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Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога, который заменит платежи за загрязняющие выбросы. Проект документа опубликован на портале о подготовке нормативных правовых актов.

Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить главой "Экологический налог", в которой предусмотрен налог, по сути, представляющий действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду.

Таким образом, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, реализуется поручение, данное правительству, включить в Налоговый кодекс РФ неналоговые платежи, имеющие квазиналоговый характер.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в январе поручил Минфину и Минэкономразвития представить предложения о включении неналоговых платежей в НК. До этого обсуждалась идея создания некоего "кодекса неналоговых платежей".

В середине марта первый вице-премьер Игорь Шувалов по итогам совещания у председателя правительства по экономическим вопросам сообщал, что Минфин представил подходы к законопроекту, который определяет три группы неналоговых платежей. Первой и самой важной группой, при этом вызывающей наибольшую озабоченность предпринимателей, являются платежи, которые по своей сути очень близки к налоговым. Речь шла, в частности, о платеже за воздействие на окружающую среду.

"Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Государственной Думой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся вот этих самых важных платежей, - это по совокупности, наверное, больше 80% платежей, которые заботят представителей бизнеса. И предложение Минфина, чтобы весь порядок взимания этих платежей и ответственность - все это было предусмотрено в Налоговом кодексе РФ как специальная глава", - сказал Шувалов.

Позже замминистра финансов РФ Илья Трунин пояснял, что среди неналоговых сборов, которые можно было бы "погрузить" в Налоговый кодекс РФ, могли бы быть курортный, экологический, утилизационный сборы и отчисления в резерв универсального обслуживания операторов связи.

Пояснительная записка

В пояснительной записке отмечается, что уровень налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков не повысится. "Анализ динамики поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджетную систему свидетельствует о низкой эффективности ее взимания, что порождает необходимость финансировать государственные экологические программы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов", - говорится в документе. Введение же экологического налога при сохранении действующего уровня нагрузки на налогоплательщиков позволит увеличить поступления в бюджетную систему за счет улучшения качества администрирования. Появится возможность применения мер налоговой, административной и уголовной ответственности, способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, механизма принудительного и бесспорного взыскания.

Плательщиками экологического налога признаются организации и физлица, в том числе, индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории РФ, континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ хозяйственную и другую деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду. При образовании твердых коммунальных отходов плательщиками налога признаются операторы по обращению с такими отходами.

Объектом налогообложения признаются виды воздействия на окружающую среду - выброс в атмосферный воздух веществ от стационарных источников, сброс веществ в водные объекты и образование отходов производства и потребления. Налоговый период - календарный год. Налог должен уплачиваться не позднее 1 марта, при этом предусмотрены квартальные авансовые платежи для налогоплательщиков, кроме малого и среднего предпринимательства.

Налоговой базой признается масса выбросов и сбросов веществ в атмосферный воздух и водные объекты от стационарных источников загрязнения, масса образованных отходов производства и потребления.

Не облагается налогом негативное воздействие на окружающую среду, производимое в рамках деятельности, финансируемой бюджетами всех уровней, размещение отходов на объектах, которые не оказывают негативное воздействие на окружающую среду, накопление отходов для утилизации или обезвреживания в течение 11 месяцев.

В законопроекте установлены фиксированные налоговые ставки для каждого вида воздействия в зависимости от вида загрязняющего вещества, с учетом коэффициентов, характеризующих степень опасности вещества. Также определен порядок исчисления и уплаты налога, сроки уплаты и представления декларации по налогу, порядок уменьшения суммы налога на расходы на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

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Теги: Минфин РФ
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