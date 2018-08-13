В Минкультуры сочли возможным воссоздать сгоревшую в Кондопоге церковь

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Успенская церковь в Кондопоге уничтожена на 95%, но существует возможность ее воссоздания. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры РФ.

"В результате возгорания 10 августа полностью выгорели подклет, сени с крыльцами, трапезная, молельня, шатровая кровля. Утрачены иконостас (кроме одной иконы, находящейся на реставрации) и роспись. По оценке специалистов, уничтожено 95% объекта", - сообщили в ведомстве "Интерфаксу" в понедельник.

"В настоящее время Центральные научно-реставрационные проектные мастерские, которые ранее разрабатывали проект реставрации храма, готовят оценку возможной стоимости работ по воссозданию церкви в Кондопоге. Возможность воссоздания данного памятника существует, так как есть проект реставрации (2014 года) и акт технического состояния объекта (2017 года)", - отметили в Минкультуры.

Как рассказали в министерстве, по факту поджога отделением дознания ОМВД России по Кондопожскому району возбуждено уголовное дело части 1 статьи 243 УК РФ "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр". Назначена пожарно-техническая экспертиза.

"Кроме того, по имеющейся в распоряжении ведомства информации, правоохранительными органами уже задержан предполагаемый подозреваемый в поджоге", - сообщили в Минкультуры.

Кроме этого, в пресс-службе пояснили, что церковь находится в совместном безвозмездном пользовании прихода храма Рождества Богородицы города Кондопоги и муниципального Музея Кондопожского края (находится в ведении Кондопожского муниципального района).

"Исполнение охранного обязательства и требований законодательства по охране объекта договором было возложено на приход, а вопросами аварийно-технического обслуживания объекта занимался музей", - отметили в ведомстве и рассказали, что, таким образом, "всю ответственность за сохранность памятника несут приход и музей".

"Полномочия же по его государственной охране осуществляет Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. Охранное обязательство утверждено приказом управления 18 мая 2017 (акт обследования технического состояния объекта культурного наследия от 28 апреля 2017)", - заключили в Минкультуры.

Как сообщалось, сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Тушение пожара заняло более двух часов, памятник практически полностью сгорел. Возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Карелию к своим родственникам.

Успенская церковь - уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Как отметили в Минкультуры, он был построен в 1764 году. Поставлен на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР в 1960-м году, находится в федеральной собственности, в казне Российской Федерации. Общая площадь памятника составляла 260,3 кв. м.