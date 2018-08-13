Что произошло за день: понедельник, 13 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Курс доллара на Московской бирже на старте торгов превысил 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года, евро превысил отметку 78 руб. впервые с 11 апреля. Затем рубль развернулся вверх к доллару и евро, но вечером он начал дешеветь к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к валютам emerging markets из-за финансового кризиса в Турции.

- Столичная мэрия призвала организаторов акции "Марш матерей", которые планируют шествие в поддержку фигуранток дела "Нового величия", отказаться от этой затеи, поскольку она не согласована с властями и представляет угрозу общественной безопасности.

- Спасатели эвакуировали альпинистов и членов экипажа вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в горах Таджикистана. Погибли трое альпинистов-россиян и два члена экипажа. Еще 13 человек госпитализированы.

- Глава РСПП Александр Шохин подготовил обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеров металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей.

- Главным подозреваемым по делу о сгоревшей в Карелии церкви XVIII века оказался 15-летний "сатанист". В Минкультуры считают возможным воссоздать сгоревшую в Кондопоге церковь, а в местном музее нашли несколько икон из сгоревшей церкви. Тем временем в "Кижах" запретили свечи.

- Социальная сеть "ВКонтакте" обещала обеспечить полную приватность личных страниц пользователей в ответ на рост числа уголовных дел об экстремизме за публикации в интернете.

- Петербургские полицейские составили административный протокол на двух вандалов, забравшихся на коня Медного всадника и пытавшихся установить мангал для шашлыков на голове Петра I. Специалисты не нашли повреждений на памятнике.