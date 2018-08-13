Электроснабжение в Краснодаре восстановлено

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Энергетикам ПАО "Кубаньэнерго" в понедельник вечером удалось восстановить подачу электроэнергии бытовым потребителям Фестивального микрорайона Краснодара после аварии на распределительных сетях, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании.

"По состоянию на 19:56 по Москве все потребители подключены к электроснабжению", - сказал руководитель пресс-службы "Кубаньэнерго" Владимир Садым.

Ранее со ссылкой на Минэнерго РФ сообщалось, что в 17:14 по Москве действием защит в Краснодаре отключилась первая цепь линии электропередачи 110 кВ "Западная-2 - Тургеневская" с отпайкой на понижающую станцию (ПС) 110 кВ "Дальняя".

В результате аварии были обесточены ПС 110 кВ - "Дальняя" и "Тургеневская", а также ПС 35 кВ "Апрелевская". Без электроснабжения оказались около 32 тыс. бытовых потребителей Краснодара. Мощность отключенных потребителей - 28 МВт, отмечает Минэнерго.