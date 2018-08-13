Главные новости
ЭкономикаГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровВ миреАмериканские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколомМоскваМэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
В России

Электроснабжение в Краснодаре восстановлено

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Энергетикам ПАО "Кубаньэнерго" в понедельник вечером удалось восстановить подачу электроэнергии бытовым потребителям Фестивального микрорайона Краснодара после аварии на распределительных сетях, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании.

"По состоянию на 19:56 по Москве все потребители подключены к электроснабжению", - сказал руководитель пресс-службы "Кубаньэнерго" Владимир Садым.

Ранее со ссылкой на Минэнерго РФ сообщалось, что в 17:14 по Москве действием защит в Краснодаре отключилась первая цепь линии электропередачи 110 кВ "Западная-2 - Тургеневская" с отпайкой на понижающую станцию (ПС) 110 кВ "Дальняя".

В результате аварии были обесточены ПС 110 кВ - "Дальняя" и "Тургеневская", а также ПС 35 кВ "Апрелевская". Без электроснабжения оказались около 32 тыс. бытовых потребителей Краснодара. Мощность отключенных потребителей - 28 МВт, отмечает Минэнерго.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Краснодар

Новости по теме

В России
"ВКонтакте" пообещала реформу приватности"ВКонтакте" пообещала реформу приватности
Так в соцсети отреагировали на рост числа дел за "экстремистские" публикации в интернетеПодробнее
 Вандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всадникеВандалов привлекли к ответственности за попытку установить мангал на Медном всаднике
Максимальный штраф за вменяемое им мелкое хулиганство - тысяча рублейПодробнее
 "Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС"Туполев" получил госконтракт на глубокую модернизацию "стратега" Ту-95МС
Первый вылет обновленного самолета запланирован на конец 2019 годаПодробнее
 ГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонииГУФСИН ЯНАО опровергло информацию об отъезде Сенцова из колонии
Ночью появилось сообщение об отлете Сенцова в КиевПодробнее
Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке БерлинаМинобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина
В рассекреченных документах говорится о подвигах советских солдатПодробнее
 Сенцова отправили из Салехарда на самолетеСенцова отправили из Салехарда на самолете
Об этом узнала российская журналистка Виктория ИвлеваПодробнее
 Избитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащитуИзбитый в ярославской колонии заключенный Макаров получил госзащиту
Он признан потерпевшим по делу о пыткахПодробнее
 Истек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатовИстек срок отъезда из РФ высланных Москвой греческих дипломатов
Ноту протеста дипломатам вручили в ответ на действия АфинПодробнее
 Рособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в ПетербургеРособрнадзор выдал лицензию Европейскому университету в Петербурге
Ее восстановления вуз пытался добиться с прошлого годаПодробнее
 Список компаний, для которых собрались повысить налоги, расширятСписок компаний, для которых собрались повысить налоги, расширят
Пока помощник Путина предлагал включить в него такие компании, как "НЛМК", "Северсталь", "АЛРОСА", "Мечел", "Норникель" и другиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным6 фото
13 августа
Прощание с режиссером Дмитрием Брусникиным
Фотохроника 10 августа6 фото
10 августа
Фотохроника 10 августа
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава РСПП попросит Медведева отказаться от изъятия допдоходов у компаний-экспортеровВ миреАмериканские чиновники рассказали о проблемах Трампа с географией и протоколомМоскваМэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"В миреПять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах ТаджикистанаЭкономикаСтраховщики предложили ограничить срок обращения за выплатами по ОСАГО пятью днямиВ России"ВКонтакте" пообещала реформу приватности

Суд повторно арестовал экс-гендиректора НПО Лавочкина по обвинению в мошенничестве

Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении под стражу Сергея Лемешевского Подробнее

Электроснабжение в Краснодаре восстановлено

ФСИН заявила, что фигурантка дела "Нового величия" Павликова не нуждается в спецлечении

Кузнецова после встречи с младшей из сестер Хачатурян договорилась о ее медобследовании

В Турции арестовали еще одного человека по делу об убийстве российского посла

В суд направлено дело против руководства компаний, реализующих воду "Архыз"

Что произошло за день: понедельник, 13 августа

Школьник-сатанист оказался поджигателем церкви в Карелии, рубль снова пошел вниз по отношению к доллару и евро, в Таджикистане спасли выживших альпинистов Подробнее

На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евро

На родине Маркса продали 100 тысяч сувенирных купюр номиналом 0 евроБанкноты отпечатаны на бумаге с водяными знаками, голограммами и индивидуальными серийными номерами, особой популярностью они пользуются в Азии Подробнее

Рубль после краткого повышения вновь начал снижаться к доллару и евро

В Минкультуры сочли возможным воссоздать сгоревшую в Кондопоге церковь

Вице-мэр Симферополя уволен на фоне проблем с вывозом мусора

Десятки тысяч жителей Краснодара остались без электричества из-за аварии на сетях

Суд в США отказался снять обвинения с российской компании Concord Management

Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога

Ж/д движение на курском направлении будет ограничено 3 года из-за ремонта моста через Оку

Norinco предложила построить часть ж/д кольца в Подмосковье

Агента ФБР уволили за высказывания о Трампе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru