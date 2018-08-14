Делегация французских сенаторов посетит Москву в следующем году

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В середине 2019 года делегация французских сенаторов приедет в Россию для встречи с российскими коллегами, сообщил во вторник в интервью газете "Известия" глава комиссии французского сената по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

"Думаю, мы отправим делегацию французских сенаторов в Москву, поскольку недавно мы принимали в Париже представителей Совета Федерации. Мы согласились, что такой формат работы очень важен для обеих сторон, и председатель сената Жерар Ларше придает ему большое значение. Таким образом, мы рассчитываем, что в середине 2019 года делегация французских сенаторов - в частности, представителей комиссии по международным делам - приедет в Россию на встречу с нашими российскими коллегами", - сказал Камбон.

Он также добавил, что в условиях "обременительных" для экономики Франции двусторонних санкций, "мы должны сделать всё, чтобы в этих условиях нам удалось работать по общим направлениям и чтобы однажды обе стороны одобрили отмену санкций".