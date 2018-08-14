В России

Суд отменил решение о признании экстремисткой картины Ложкина "Великая прекрасная Россия"

Дело возвращено в суд первой инстанции

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд отменил решение о признании экстремистской картины "Великая прекрасная Россия" Алексея Куделина, известного под псевдонимом Вася Ложкин, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины "Великая прекрасная Россия" экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора", - написал Федотов в твиттере во вторник.

Он отметил, что дело возвращено в суд первой инстанции.

Минюст России внес картину "Великая прекрасная Россия" в федеральный список экстремистских материалов в 2016 году на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска.

Совет по правам человека при президенте РФ ранее обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу судебного решения.

По данным СПЧ, к рассмотрению дела не привлекались ни автор произведения, ни специалисты в соответствующих областях изобразительного искусства, искусствоведческая экспертиза произведения не проводилась, его художественные характеристики не оценивались.

"Ключевым доказательством по делу было заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. В результате судом, очевидно, не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия. По сути дела, суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции РФ", - говорилось в обращении СПЧ.

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Теги: Алексей Куделин, Вася Ложкин, Новосибирск

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