Полковник Захарченко заявил в суде, что не понимает предъявленное ему обвинение

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД России полковник Дмитрий Захарченко, которому инкриминируется получение взяток в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию, заявил в суде, что не понимает предъявленного ему обвинения, передает корреспондент "Интерфакса".

"Обвинение мне непонятно. Считаю его субъективным мнением следствия, которое вообще не основывается на материалах уголовного дела", - заявил Захарченко на заседании Пресненского суда Москвы, который во вторник приступил к рассмотрению дела полковника по существу.

Вымогательство взяток и предупреждение о проверках

Согласно оглашенному прокурором Миланой Дигаевой обвинительному заключению, в 2014 году Захарченко и его предполагаемый сообщник - Дмитрий Сенин, который "в период с 2002 по 2017 год занимал различные должности в подразделениях Федеральной службы безопасности России", - в составе организованной группы, которую возглавлял полковник, получили 800 тыс. долларов от бенефициара сети рыбных ресторанов "Ла Маре" Меди Дусса.

По версии обвинения, с целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в 2013 году у бизнесмена проверочные мероприятия, в том числе с участием ГУЭБиПК. При этом, следует из обвинительного заключения, полковник и Сенин изначально требовали у Дусса 5 млн долларов.

Кроме того, как установило следствие, после передачи указанной суммы Захарченко "за совершение действий и бездействия, используя авторитет занимаемой должности", получил от Дусса 50-процентную дисконтную карту сети ресторанов "Ла Маре", с помощью которой при посещений заведений сети сэкономил более 3 млн рублей, получив таким образом об бизнесмена еще одну взятку.

В обоих случаях посредником между Захарченко и Дуссом выступал бывший высокопоставленный сотрудник МВД Алексей Лаушкин, говорится в обвинительном заключении.

Также, полагает обвинение, в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках в рамках уголовного дела о мошенничестве и уходе от уплаты налогов, в котором фигурировало предприятие "Электрозавод".

Следующее заседание по делу пройдет 23 августа. Согласно определенному судом порядку, сначала доказательства представит обвинение, потом - защита, после показания даст сам полковник.