Юлия Шестун обжаловала снятие с регистрации на выборах в Серпуховском районе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Супруга находящегося в СИЗО Александра Шестуна Юлия Шестун подала апелляционную жалобу на решение суда о снятии ее с регистрации кандидатом на пост главы Серпуховского района Подмосковья.

"Написана жалоба на решение Серпуховского суда от 9 августа о снятии меня с регистрации в качестве кандидата на пост главы района", - сообщила Шестун "Интерфаксу", добавив, что жалоба оставлена судом без движения.

Она отметила, что подача жалобы мотивирована тем, что решение о снятии ее с регистрации было озвучено без мотивировочной части.

В пресс-службе Мособлсуда "Интерфаксу" подтвердили, что жалоба Шестун на решение о снятии ее с регистрации в качестве кандидата на выборах получена и оставлена без движения до 20 августа. "До этого срока будет изготовлена мотивировочная часть решения суда первой инстанции, после чего будет назначена дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мособлсуде", - сказала представитель суда.

Как сообщалось, территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла решение о регистрации Шестун в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района 28 июля, 9 августа серпуховской городской снял ее с регистрации.

На выборы из СИЗО

Ранее ТИК отказался зарегистрировать ее мужа Александра Шестуна в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района. Комиссия признала все подписи, собранные в его поддержку, недействительными, поскольку подписные листы были оплачены не со специального избирательного счета.

Как тогда сообщила Шестун, доверенность на открытие специального избирательного счета не была выдана Шестуну ни СИЗО-5, ни СИЗО-2, ни следствием.

14 июня Басманный суд Москвы арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 гг. он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн руб. Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.