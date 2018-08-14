Петербуржец стал фигурантом уголовного дела об осквернение мемориала на Марсовом поле

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении мужчины, бросавшего в вечный огонь на Марсовом поле цветы и венки с мемориала памяти погибшим во время революции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, дело возбуждено по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения)

"7 августа 2018 года в полицию поступило сообщение от очевидцев о неизвестном гражданине, который на Марсовом поле рвет цветы, венки и бросает их в Вечный огонь. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего гражданина, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставили его в отдел полиции", - говорится в сообщении.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.