Топилин назвал последствия отказа от повышения пенсионного возраста

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Повышение пенсионного возраста в России - необходимое условие для балансировки бюджета Пенсионного фонда (ПФР), заявил глава Минтруда Максим Топилин.

"Если сейчас ничего не делать, оставить пенсионный возраст в неизменном виде, то расходы Пенсионного фонда России на выплаты уже в ближайшем времени значительно увеличатся", - сказал Топилин, которого цитируют в пресс-службе Минтруда РФ.

Министр пояснил, что это неизбежно из-за ежегодного роста числа пенсионеров в стране и из-за уменьшения числа трудоспособных граждан, за которых уплачиваются страховые взносы в ПФР.

"Следовательно, в бюджете ПФР возникнет серьезный дисбаланс между объемом получаемых страховых взносов и объемом выплат пенсий. Эта разница должна будет покрываться за счет все больших вливаний из средств федерального бюджета, то есть по сути из уплачиваемых всеми нами налогов", - сказал глава Минтруда.

Министр напомнил, что повышение пенсионного возраста позволит значительно увеличить размер пенсий неработающим пенсионерам, поскольку высвобождаемые ресурсы от повышения пенсионного возраста сохранятся в системе ПФР и будут направлены на повышение пенсий.

Топилин добавил, что при повышении возраста средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 1 декабря 2019 года составит 15 414 рублей. "То есть в среднем размер страховых пенсий по старости будет увеличен на 1000 рублей", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что "только при изменении параметров пенсионной системы в конечном итоге возможно повышение уровня пенсионного обеспечения для наших пенсионеров".

В пресс-службе Минтруда пояснили, что заявление Топилина распространено в преддверии парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы. Как ожидается, слушания состоятся в Госдуме 21 августа.