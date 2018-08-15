Убит судья Энгельсского районного суда

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в убийстве судьи Энгельсского районного суда (Саратовская область) Рината Кудашева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Убийца задержан по горячим следам. Это родственник судьи", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь ГУ МВД региона распространило комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк. "15 августа в дежурную часть отдела полиции... поступило сообщение о госпитализации с огнестрельными ранениями мужчины 1978 г.р., который впоследствии скончался. По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан житель села Балтай 1957 г.р", - сказала Волк.