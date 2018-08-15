В Сочи полуторагодовалый ребенок выпал с пятого этажа и выжил

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Адлерском районе Сочи полицейские проводят проверку по факту падения из окна многоэтажного дома маленького ребенка, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе УВД города.

Накануне в социальных сетях распространили информацию о том, что в Адлерском районе Сочи на улице Голубые дали полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, когда родителей не было дома. Падая, мальчик зацепился за электропровода и деревья. Его подняли соседи, которые и вызвали "скорую".

В свою очередь в управлении здравоохранения агентству подтвердили факт падения ребенка из окна. "Что конкретно произошло - не знаем, не наша компетенция. Со своей стороны всю необходимую медицинскую помощь малышу оказываем", - сказали в горздраве.