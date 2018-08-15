Возглавляемую ЛГБТ-активистом правозащитную НКО из Петербурга внесли в реестр иноагентов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минюст РФ включил в список иностранных агентов автономную некоммерческую организацию "Молодежная правозащитная группа", возглавляемую школьным учителем, выступавшим в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества.

"10 августа Минюст России включил Автономную некоммерческую организацию по оказанию услуг в области защиты прав человека "Молодежная правозащитная группа" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Факт ее соответствия признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Санкт-Петербургу плановой документарной проверки", - говорится на сайте министерства.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", директором зарегистрированной в Петербурге АНО "Молодежная правозащитная группа" является М.Иванцов.

По данным открытых источников, гражданский активист Иванцов, выступавший в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, в течение десяти лет работал школьным учителем географии и обществознания, преподавал в петербургской школе №216. В 2014 году одиозный судимый петербургский активист Тимур Булатов (Исаев) публично обратил внимание на его общественные взгляды и заявил о необходимости уволить Иванцова из школы. Вскоре учитель прекратил работу в учреждении.