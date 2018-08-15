Ученые рассказали, как молодь хамсы приспособилась к Крымскому мосту

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мальки хамсы прячутся в тени автодорожных и железнодорожных опор Крымского моста от морских и пернатых хищников, сообщает информационный центр проекта в среду.

"Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди, в тени она прячется от чаек и бакланов. Мост выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах", - говорится в пресс-релизе.

Также хамсу преследуют дельфины.

Ученые наблюдают за сезонными миграциями промысловой рыбы в Азово-Черноморском бассейне. Хамса собирается сейчас в большие и плотные стаи и выходит через Керченский пролив из Азовского моря, где "нагуливалась" летом, в более теплое Черное море, к местам будущей зимовки. В первую очередь мигрирует молодь, а позднее, в конце осени, будет выходить взрослая хамса.

"Мигрирующие косяки рыбы свободно проходят между опорами Крымского моста. От Тамани до Керчи - это 595 конструкций с шагом до 63 метров, за исключением двух фарватерных опор: между ними 227 метров. Проектные решения принимались с учетом характерной для данного региона массовой миграции кефали, ставриды, хамсы и других видов рыб в определенные периоды года", - говорится в сообщении.

Крымский мост протяженностью 19 километров стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны.

Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, ж/д мост будет сдан в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.