Самая северная палеолитическая стоянка древних людей обнаружена в Якутии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Стоянка древнего человека периода палеолита обнаружена на острове Столбовой архипелага Новосибирские острова в Якутии, она стала самой северной из ныне найденных, сообщил журналистам руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.

"Вообще, самая северная стоянка древних людей находится на острове Жохова, но она относится к периоду мезолита. И вот наш якутский археолог нашел самую северную стоянку древнего человека, по времени она относится к палеолиту", - сказал Протопопов.

Совместная экспедиция регионального отделения РГО и Академии наук Якутии на Новосибирские острова была организована в рамках комплексных научных исследований по направлению "История Якутии".

"Остров Столбовой - место само по себе значимое, вокруг - сотни километров плоской тундростепи. Во времена Берингии (биогеографическая область и палеогеографическая страна, связывавшая северо-восточную Азию и северо-западную Северную Америку в четвертичном периоде, во время глобальных оледенений - ИФ) такое место не могло пройти мимо внимания древнего человека", - заявил журналистам участник и инициатор научной экспедиции на остров Столбовой Томас Симокайтис.

"Помимо того, что он вызывает интерес как точка организации пространства, в стратегическом плане можно отслеживать стада травоядных. В культово-ритуальном качестве мог использоваться для очистительных и сезонных обрядов, а также как единственный источник сырья в пространстве на 100 км вокруг - камня", - отметил Симокайтис.

Археологи рассчитывали найти на острове артефакты Дюктайской культуры - последней генерации охотников на мамонта.

"Первые дни ничего не обнаруживалось, мы проводили поверхностные сборы и наружный осмотр. Материал Дюктайской культуры отсутствовал. Позже обратили внимание на огромное число отщепов и обломков, которые по своей технике изготовления соответствовали древнейшему палеолиту. Мы были поражены, что обнаружили гигантскую стоянку того периода, что и не рассчитывали найти", - добавил археолог.

В ходе работы участники экспедиции обнаружили, что поверхность мыса на 30-40 см практически полностью состоит из артефактов - было найдено огромное количество отщепов и обломков архаичного типа.

Найденные каменные образцы предстоит изучить специалистам. Предполагается начать вести планомерную работу по стоянке древнего человека, искать материалы и проводить анализы.

Палеолит - первый исторический период каменного века с начала использования каменных орудий гоминидами до появления у человека земледелия приблизительно в 10 тысячелетии до н.э. Мезолит - средний каменный век, период между палеолитом и неолитом.