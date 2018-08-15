В России

Десять человек привлекли к ответственности в Петербурге по делу о сексуальном насилии в детдоме

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу завершило расследование уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в отношении пятерых фигурантов, еще пять человек привлечены к ответственности за изготовление порнографии, халатность и шантаж потерпевших, сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

Завершены следственные действия в отношении бывшего директора школы №565 Кировского района Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Все они обвиняются в насильственных действиях сексуального характера.

"По данным следствия, в период с 2002 по 2017 годы обвиняемые совершали мужеложство и иные насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома "Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию №8". Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении СКР.

Также в ходе расследования к уголовной ответственности привлечен фотограф Александр Брыков. Помимо насильственных действий сексуального характера ему вменяется изготовление и распространение порнографических материалов. "Как полагает следствие, в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников вышеуказанного детского дома, снимал с их участием порнографические материалы и совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело в отношении него уже направлено в суд", - отмечает следствие.

Следователи также дали правовую оценку действиям бывшего директора детского дома Наталье Федоровой, инкриминировав ей халатность. "Она обвиняется в том, что не отреагировала должным образом на сообщения о фактах противоправных действий в отношении воспитанников детского дома. Расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии", - говорится в пресс-релизе СКР.

Также завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского дома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. "По версии следствия, после того как правоохранительным органам стало известно о фактах сексуального насилия в отношении детей, обвиняемые принуждали потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, шантажируя и угрожая убийством", - добавляет СКР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Петербург
В России
В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствияВ СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия
Основания для дальнейшего содержания девушек под стражей отсутствуют, говорят следователиПодробнее
 СКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арест
Заседание суда по этому вопросу ожидается 16 августаПодробнее
 Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"Mail.ru Group обратилась в Думу с инициативой амнистии осужденных за репосты и "лайки"
Обращения также поступили в Верховный суд и Минюст РФПодробнее
 В Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМ
По данным следствия, 8 июля несколько расстроенных сотрудников ИК-5 в Чите избили двоих заключенныхПодробнее
Песков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваПесков высказался по поводу прошения о помиловании Сенцова
По его словам, говорить об отказе в помиловании некорректно, так как сам Сенцов такого прошения не писалПодробнее
 Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сынаКремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына
Ей заявили, что прошение режиссер должен написать сам, однако сестра Сенцова уверена, что он точно не будет этого делатьПодробнее
 Пробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 годуПробные ЕГЭ по информатике на компьютере начнутся в 2019 году
Ожидается, что новая форма экзамена будет внедрена в 2022 годуПодробнее
 Президиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор УлюкаевуПрезидиум Мосгорсуда не будет рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
Суд посчитал, что в решениях предыдущих инстанций нет нарушений, повлиявших на исход делаПодробнее
 "Натали Турс" объявило о приостановке деятельности"Натали Турс" объявило о приостановке деятельности
Ущерб клиентов туроператора оценили почти в 1,2 млрд рублейПодробнее
 Россияне высказали отношение к участникам путча 1991 годаРоссияне высказали отношение к участникам путча 1991 года
По мнению опрошенных "Левада-центром", ни одна из сторон не была праваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 августа6 фото
14 августа
Фотохроника 14 августа
Обрушение моста в Генуе8 фото
14 августа
Обрушение моста в Генуе
Лучшие фото недели10 фото
10 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР попросит перевести фигуранток дела "Нового величия" под домашний арестВ РоссииПесков высказался по поводу прошения о помиловании СенцоваМоскваЧасть "зеленой" линии московского метро была парализована больше часаВ РоссииВ Забайкалье возбудили дело об избиении заключенных после поражения сборной РФ на ЧМВ миреВласти предупредили о существенном росте числа жертв обрушения моста в ГенуеВ миреПутин заявил о готовности встретиться с лидером КНДР в ближайшее время

Оправданный судом житель Карачаево-Черкессии признался в убийстве спустя 6 лет

Бывшие граждане Грузии смогут восстановить утраченное гражданство

Путин по пути к Меркель посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль

Россияне не смогут уехать в Турцию по "горящим путевкам" этой осенью

В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия

В СКР объяснили просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствияОснования для дальнейшего содержания девушек под стражей отсутствуют, говорят следователи Подробнее

КПРФ допустила объединение с другими инициаторами пенсионного референдума

"Аэрофлот" возобновил продажи субсидируемых перевозок на Дальний Восток

США удвоят численность военного контингента в Норвегии

Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,9%

Экс-глава обанкроченного банка в Кузбассе осужден на 9 лет за хищение 4 млрд рублей

Десять человек привлекли к ответственности в Петербурге по делу о сексуальном насилии в детдоме

Доход CEO крупнейших британских компаний в 2017 году превысил зарплату сотрудников в 145 раз

Обычному служащему понадобится 160 лет, чтобы заработать сумму, которую получает главный исполнительный директор за год Подробнее

Россияне не пострадали при обрушении моста в Генуе

Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августа

Прощание с Эдуардом Успенским пройдет 18 августаДетский писатель скончался во вторник в возрасте 80 лет Подробнее

Гонорар Уткина за матч ЧМ-2018 на Первом канале составил 783 тыс. рублей

Всю сумму он пообещал направить в благотворительный фонд, а сам решил закончить с комментированием Подробнее

Комиссия ЯНАО по вопросам помилования не приняла ходатайство от матери Сенцова

Два пенсионера найдены убитыми в Ростове-на-Дону

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru