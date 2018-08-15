Десять человек привлекли к ответственности в Петербурге по делу о сексуальном насилии в детдоме

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу завершило расследование уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в отношении пятерых фигурантов, еще пять человек привлечены к ответственности за изготовление порнографии, халатность и шантаж потерпевших, сообщает пресс-служба СК РФ в среду.

Завершены следственные действия в отношении бывшего директора школы №565 Кировского района Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Все они обвиняются в насильственных действиях сексуального характера.

"По данным следствия, в период с 2002 по 2017 годы обвиняемые совершали мужеложство и иные насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников детского дома "Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию №8". Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении СКР.

Также в ходе расследования к уголовной ответственности привлечен фотограф Александр Брыков. Помимо насильственных действий сексуального характера ему вменяется изготовление и распространение порнографических материалов. "Как полагает следствие, в 2005-2008 годах Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников вышеуказанного детского дома, снимал с их участием порнографические материалы и совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Уголовное дело в отношении него уже направлено в суд", - отмечает следствие.

Следователи также дали правовую оценку действиям бывшего директора детского дома Наталье Федоровой, инкриминировав ей халатность. "Она обвиняется в том, что не отреагировала должным образом на сообщения о фактах противоправных действий в отношении воспитанников детского дома. Расследование этого уголовного дела находится на завершающей стадии", - говорится в пресс-релизе СКР.

Также завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего воспитателя детского дома Валентина Михайлова, родственника одного из обвиняемых Вячеслава Прикащикова и бывшего воспитанника детского дома Михаила Никитина. "По версии следствия, после того как правоохранительным органам стало известно о фактах сексуального насилия в отношении детей, обвиняемые принуждали потерпевших к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, шантажируя и угрожая убийством", - добавляет СКР.