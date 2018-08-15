"Аэрофлот" возобновил продажи субсидируемых перевозок на Дальний Восток

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" возобновляет продажи субсидируемых перевозок на Дальний Восток на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний "Россия" и "Аврора" с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между городами Дальнего Востока, говорится в сообщении перевозчика.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ младше 23 лет и старше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

"После реализации лимита субсидии продажа будет закрыта. По предварительной оценке, период продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам составит около 10 дней", - отмечается в сообщении.

В этом году на пассажирские авиаперевозки между европейской частью РФ и Дальним Востоком было выделено 2,9 млрд руб. субсидий. При этом сообщалось, что участвующий в программе "Аэрофлот" распродал все льготные билеты за первые шесть дней.

В июле Росавиация сообщила, что финансирование дальневосточной программы будет увеличено на 625 млн руб. - за счет образовавшейся экономии по программам субсидирования авиаперевозок в Калининград и Симферополь.