ЦБ РФ выпустил памятную серебряную монету с Высоцким

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Банк России 15 августа выпускает в обращение четыре памятные серебряные монеты.

Как сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ, выпускаются монета с изображением эмблемы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ("Росреестр") номиналом 1 рубль и монета из серии "Выдающиеся личности России", посвященная поэту и актеру Владимиру Высоцкому.

Две другие монеты имеют номинал 3 рубля, одна из них пополнит серию "На страже Отечества", другая приурочена к 350-летию отечественного государственного судостроения.

Тираж каждой монеты - 3 тыс. штук, они изготовлены их сплава 95-й пробы. Монеты номиналом 1 рубль содержат 7,78 грамма серебра, 2 рубля - 15,55 грамма, 3 рубля - 31,1 грамма.

На оборотной стороне монеты, посвященной Высоцкому, 80 лет со дня рождения которого исполнилось в 2018 году, он изображен с гитарой на фоне силуэтов двух коней, слева от него - меч. Это вторая посвященная ему монета в этом году, в январе тиражом 1,5 тыс. штук была отчеканена аналогичная серебряная монета номиналом 25 рублей.

На обороте монеты "На страже Отечества" расположено рельефное изображение группы солдат со знаменем и мушкетами в форме периода Отечественной войны 1812 года на фоне клубов дыма, силуэтов солдат и офицера у пушки.

На монете к юбилейной дате отечественного государственного судостроения расположено рельефное изображение фрегата "Орел" на фоне силуэтов современных судов.