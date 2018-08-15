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В Минприроды назвали действующий экосбор эффективным

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минприроды России намерено сохранить экологический сбор за негативное воздействие на окружающую среду и сделать его более эффективным, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее Минфин РФ подготовил законопроект о введении экологического налога, который заменит платежи за загрязняющие выбросы. Налоговый кодекс РФ предлагается дополнить главой "Экологический налог", в которой предусмотрен налог, по сути, представляющий действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и иное вредное воздействие на окружающую среду.

"Что имеется в виду под инициативой наших коллег, пока не представляется возможным изучить и дать обоснованную оценку. Но мы целиком и полностью убеждены, что экологический сбор, который ведётся сейчас, - очень эффективный инструмент стимулирования промышленности. Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы этот экологический сбор сохранить и сделать его максимально эффективным", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что документ не поступал в Минприроды для его согласования. В настоящее время министерство продолжает администрировать плату за негативное воздействие на окружающую среду.

"Экологические сборы носят стимулирующий характер, а не фискальный, и мы считаем, что именно такой подход к промышленности и производителям, к потенциальным загрязнителям, оправданный", - сказали в пресс-службе.

Между тем ранее в "Гринпис" отметили преимущество экологического налога перед действующим экосбором.

"Объем экологических платежей в последние годы сильно падает. И падает не за счёт того, что стало всё намного чище, а за счёт того, что меняются процедуры, и часть денег просто не изымается. В данном случае, экологический налог может улучшить собираемость. У налоговой инспекции гораздо больший опыт и персонал, а экологический персонал в последние годы всё время сокращался. С этой точки зрения преимущество у экологического налога есть", - сказал директор по программам "Гринпис России" Иван Блоков"Интерфаксу" в среду.

По его словам, в случае принятия законопроекта, налог будет собираться не только с крупных плательщиков, но и с небольших компаний, с которых не удавалось получить экологический сбор.

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Теги: Минприроды
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