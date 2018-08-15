Горняк погиб при обрушении породы в шахте в Свердловской области

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В шахте в Свердловской области обрушилась порода, по предварительным данным, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" в среду источник в администрации шахты.

"На горизонте минус 250 метров обрушилась порода. Там находились двое рабочих, один погиб, другой с легкими травмами поднят на поверхность и от госпитализации отказался", - сказал собеседник агентства.

Всего в забое находились 131 человек.

"ЧП ликвидировано. Шахта продолжает работу. Рабочих решено не эвакуировать, их жизни угрозы нет", - сказал источник.

В свою очередь источник в службах технического надзора региона заявил, что, по предварительной версии, причиной ЧП в шахте стало нарушение техники безопасности.

"Предварительная версия - нарушение правил безопасности при проведении горных работ", - сказал собеседник агентства.

Также среди версий рассматриваются природные причины произошедшего.