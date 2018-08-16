Самолет "Москва-Сеул" вынужденно сел в Екатеринбурге

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет в ночь на четверг совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня в 1:50 (23:50 по Москве) в аэропорту "Кольцово" совершил вынужденную посадку рейс su250 Москва - Сеул авиакомпании "Аэрофлот". Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров", - сказал собеседник агентства.

По прилете в Екатеринбург пассажир был госпитализирован в одну из больниц города. В 4:42 (2:42 по Москве) самолет улетел в пункт назначения.