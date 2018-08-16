Министр Васильева высказалась против единой школьной формы в России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в России не нужна единая для всех школьников форма, как это было в Советском Союзе.

"Единая форма - не думаю, что она возможна и необходима сейчас", - сказала Васильева журналистам.

Она добавила, что сейчас школьная форма есть в большинстве учебных заведений общего образования - "почти не осталось школ, которые этой формы не имеют". Есть общие подходы к тому, из каких элементов она состоит у мальчиков и у девочек, а также к цветовой гамме, однако детали школа устанавливает самостоятельно.

На вопрос журналистов о "единой ценовой политике" в отношении школьной формы, Васильева ответила, что "форма не должна быть очень высокой по цене".