Мосгорсуд оставил под арестом адвоката Третьякова по делу о хищениях в НПО Лавочкина

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о хищениях средств госкорпорации "Роскосмос" в НПО имени Лавочкина адвоката Игоря Третьякова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе инстанции.

"Постановление Бабушкинского суда Москвы от 31 июля оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная в интересах обвиняемого Третьякова, - без удовлетворения", - сообщили в Мосгорсуде.

Таким образом, адвокат останется под стражей до 17 сентября.

Третьякову, а также бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции объединения Екатерине Аверьяновой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), они также арестованы.

По версии следствия, фигуранты похитили порядка 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос" "путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО".

Лемешевский свою вину не признает. По его словам, за сторонней помощью он обратился, так как юристы объединения проиграли в суде дела по двум искам, заявленным к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов. Третьяков также настаивает на том, что контракты, заключенные его коллегией с НПО, выполнялись.