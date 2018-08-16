В Нижнем Новгороде осудили лже-банкиров, незаконно заработавших 165 млн рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор группе из семи человек по делу о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД РФ в четверг.

"Установлено, что с 2013 по 2016 год организованная группа в составе семи человек, не имея специального разрешения, за денежное вознаграждение предоставляла гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В результате лже-банкиры получили доход в размере более 165,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"Суд в зависимости от роли и вины каждого назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 1 и 2 месяцев до 2 лет и 11 месяцев колонии общего режима, со штрафами от 150 тысяч рублей до 750 тысяч рублей", - отметила Волк.