Nordwind отправит в Анталью резервный борт вместо совершившего вынужденную посадку

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания Nordwind, чей Boeing-737 в четверг совершил вынужденную посадку в турецкой Анталье, предоставил резервный борт, в ближайшее время он вылетит по маршруту следования в Ростов-на-Дону.

"В настоящий момент резервный борт А321 готов к вылету из аэропорта Антальи. Планируется прибытие рейса в аэропорт Ростов-на-Дону в 19 часов по московскому времени", - сообщил "Интерфаксу" представитель Nordwind.

Он подтвердил, что посадка Boeing-737, направлявшегося из Монастира (Тунис) в Ростов, была связана с неисправностью одного из двигателей лайнера. "Воздушное судно произвело вынужденную посадку из-за возникшей неисправности в полете - было обнаружено отклонение в параметрах работы правого двигателя. Посадка выполнена благополучно", - заявил представить перевозчика. Пассажирам предоставлены прохладительные напитки, их проинформировали о подготовке резервного самолета для вылета, отметил он.

О внеплановой посадке самолета Nordwind в Анталье ранее в среду сообщил источник "Интерфакса" в аэропорту. По его данным, на борту было более 150 российских туристов, возвращавшихся из Туниса.