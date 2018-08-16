ЦИК Татарстана зарегистрировал региональную подгруппу по пенсионному референдуму

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия республики Татарстан в четверг приняла решение о регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума.

На сайте республиканского ЦИК сообщается, что в избирком обратились уполномоченные представители Татарстанской республиканской региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума РФ с ходатайством о ее регистрации.

Указанный в ходатайстве вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, звучит так: "Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?". Он признан соответствующим требованиям федерального законодательства.

"После проведения проверки Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан принято решение зарегистрировать региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации от субъекта Российской Федерации - Республики Татарстан по указанному вопросу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на данный момент ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп.

Между тем для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняли в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.